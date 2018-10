Reynaldo Gianecchini diz não ser petista, mas que será 'lindo dizer nas urnas que EleNão'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em viagem a Berlim, o ator Reynaldo Gianecchini não deixou de se pronunciar sobre as eleições pelas redes sociais. Mesmo longe de seu país, ele diz que torce pela democracia.

Na véspera das eleições, o ator de modelo se dizia com o coração apertado por estar longe do Brasil em um momento tão importante para o Brasil.

"Reflitam bem meu povo amado, deixem o coração conduzir", escreveu em um post.

Neste domingo, ele disse ter esperança na luta contra o racismo, a homofobia e o autoritarismo. "Aqui da Alemanha vejo claramente quão devastador foi o nazismo, que surge de ideias e discursos muito parecidos com o do candidato 17".

Mesmo longe das urnas, Gianechhini deixou outra mensagem com seu desejo. "Vai ser lindo a gente dizer nas urnas que 'ELE NÃO', e que vamos ficar atentos para que Haddad faça jus a esse voto de confiança que tantos brasileiros estão lhe dando, apesar de todos os erros do PT. Eu não sou PT, mas tive que optar em nome da unidade, do amor, do respeito, isto é, da democracia! Haddad 13."