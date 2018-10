Riad diz que morte de jornalista foi premeditada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo saudita afirmou nesta quinta-feira (25) que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi foi "premeditado", mudando a versão oficial do reino para o crime contra o dissidente dentro do consulado do país em Istambul.

Inicialmente, quando a Turquia divulgou o desaparecimento do jornalista após entrar no consulado no dia 2 de outubro para tirar documentos, Riad disse que ele tinha saído do edifício.

Depois, sob pressão internacional, confirmou a morte, mas afirmou que foi resultado de uma briga com agentes sauditas que haviam ido a Istambul negociar sua volta ao reino, sem o conhecimento do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman (MBS).

Agora, em declaração reproduzida pela TV estatal Ekhbariya, um promotor que cuida do caso disse que chegou à nova conclusão com base em informações fornecidas por investigadores turcos. Acrescentou que os 18 suspeitos detidos estão sendo interrogados.

Khashoggi era um proeminente crítico do governo e colaborador do jornal americano The Washington Post. Devido às críticas ao governo, em especial a MBS, o jornalista se mudou no ano passado da Arábia Saudita para os Estados Unidos.

Autoridades turcas concluíram depois do crime que ele havia sido alvo de uma equipe de 15 agentes sauditas que o mataram e o esquartejaram dentro do consulado.

As autoridades dizem que suas conclusões são baseadas em gravações de áudio feitas dentro do consulado que mostram como o jornalista foi morto.

A Arábia Saudita negou saber o que tinha acontecido ao jornalista por duas semanas. Apenas na sexta (19), o reino mudou sua versão, anunciando que a morte tinha ocorrido após a briga e que tinha prendido os 18 suspeitos.

A Turquia e aliados ocidentais de Riad têm se mostrado céticos em relação às explicações sauditas para o assassinato. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, referiu-se ao caso como um "assassinato político" e disse que não vai se satisfazer com tentativas de colocar a culpa em alguns agentes de inteligência.

Donald Trump, presidente dos EUA e forte aliado dos sauditas, afirmou na quarta (25) que o príncipe pode estar envolvido na operação que levou à morte de Khashoggi.

Na véspera, seu governo anunciou a revogação dos vistos de agentes da Arábia Saudita suspeitos de envolvimento no assassinato. A primeira-ministra britânica, Theresa May, também se somou às medidas de retaliação, anunciando a suspensão dos vistos dos envolvidos.

Nesta quinta, em um comunicado separado, o governo afirmou que MBS presidiu a primeira reunião de um comitê que vai reestruturar o comando da agência geral de inteligência do país.

Também nesta quinta a organização Humans Rights Watch anunciou que Salah Khashoggi, filho mais velho de Jamal, deixou a Arábia Saudita com sua família rumo aos Estados Unidos.

"Salah e sua família estão a bordo de um avião com destino a [Washington] no momento", disse à agência de notícias AFP a Sarah Leah Whitson, diretora da entidade. A informação depois foi confirmada pelo Departamento de Estado americano.

Duas fontes não identificadas disseram à agência de notícias Reuters que a família já chegou a Washington. Uma delas afirmou ainda que Salah tem dupla cidadania saudita e americana.

As autoridades sauditas não reagiram por enquanto, mas Whitson explicou que a viagem foi aparentemente autorizada depois que a proibição de deixar o país que pesava sobre Salah foi suspensa.

Sua acontece dois dias depois de ele ter sido recebido pelo rei Salman e pelo príncipe MBS em Riad.