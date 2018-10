Ricardo Oliveira e Cazares são vetados e desfalcam Atlético-MG contra Chapecoense

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG terá ausências relevantes para o jogo contra a Chapecoense, neste sábado (6), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juan Cazares e Ricardo Oliveira foram vetados pelo departamento médico e nem sequer viajarão com a delegação para a cidade do interior de Santa Catarina.

Artilheiro do Atlético no ano, com 20 gols assinalados, o camisa 9 se queixa de um incômodo na coxa direita. Ele se ausentou dos treinos ocorridos na quarta e nesta quinta-feira. Por isso, não terá condições de entrar em campo.

Para a sua vaga, Thiago Larghi deve utilizar Denílson, reserva imediato do veterano centroavante. O jogador comprado por 300 mil euros (R$ 1,35 mi na cotação atual) fará a sua primeira partida como titular desde a chegada à Cidade do Galo, em junho deste ano.

A situação de Juan Cazares é mais recente. O equatoriano se lesionou na atividade ocorrida nesta quinta-feira, dia da viagem a Chapecó, e não reúne condições de entrar em campo. Ele se queixa de dor na região posterior da coxa esquerda. Desta forma, a comissão técnica deve escolher entre Nathan e Tomás Andrade.

O primeiro pertence ao Chelsea, da Inglaterra, e está por empréstimo na Cidade do Galo. O seu contrato se encerra em 30 de junho de 2019. O segundo é jogador do River Plate, da Argentina, e também está emprestado em Belo Horizonte. O vínculo, contudo, termina em dezembro. Há uma cláusula que permite a sua compra por 3,75 milhões de euros (R$ 16,82 mi).