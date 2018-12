Ricardo Rocha alega questões pessoais e cita aprendizado em despedida do São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha, comunicou sua saída do clube nesta segunda-feira (3). A decisão já era conhecida nos bastidores da equipe desde a semana passada, mas só foi oficializada com o término do Campeonato Brasileiro.

Ex-jogador do time do Morumbi, pelo qual foi campeão brasileiro em 1991, Ricardo retornou como dirigente no fim do ano passado a convite de Raí, atual executivo de futebol. O ex-zagueiro foi um dos pilares para a reestruturação da pasta, apoiada pelo também ex-atleta Diego Lugano, superintendente de relações institucionais.

O triunvirato tricolor foi muito elogiado com a conquista simbólica do primeiro turno do Brasileiro, mas passou a conviver com críticas conforme o desempenho do time cedeu na competição. As últimas grandes decisões do departamento do qual Ricardo fazia parte foram a demissão do técnico Diego Aguirre e a efetivação do então interino André Jardine.

“O São Paulo sempre será a minha casa. Foi um aprendizado maravilhoso, mas saio por questões pessoais”, explicou Ricardo, em entrevista ao site oficial são-paulino. “Deixo o clube feliz e confiante no trabalho realizado. O São Paulo está no caminho certo, com uma grande gestão, e tenho certeza de que isso dará frutos no futuro.”

Até o momento, o São Paulo não anunciou quem irá assumir o cargo deixado por Ricardo Rocha.