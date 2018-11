Ricardo Rocha deixará o São Paulo ao término da temporada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha, está com os dias contados no clube. Com contrato até o final deste ano, o dirigente não vai permanecer no Morumbi na próxima temporada.

O clube ainda não confirma oficialmente, mas a decisão deve ser anunciada ainda nas próximas semanas. A saída dele vai acontecer porque Rocha dará prioridade a um projeto pessoal.

A equipe tricolor não decidiu ainda se vai repor a perda do dirigente, que tinha como principal função fazer o elo entre jogadores e a diretoria.

Campeão brasileiro pelo time paulista, Rocha chegou ao clube no início do ano após aceitar um convite realizado pelo diretor de futebol Raí.

A saída de Rocha dará fim ao triunvirato, que ainda conta com o uruguaio Diego Lugano, superintendente de relações institucionais.

O trio foi bastante elogiado principalmente durante a boa fase vivida dentro de campo com o título simbólico do primeiro turno e foi apontado como uma escolha de sucesso do clube.

Lugano, responsável por cuidar do relacionamento do São Paulo com outros clubes, tem estado afastado do CT da Barra Funda, tendo ficado de fora, inclusive, da decisão da demissão de Diego Aguirre, técnico que ele havia indicado. Não está descartado, contudo, que ele ganhe peso nas decisões diretas do futebol em 2019.