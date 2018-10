Ricciardo conquista a pole do GP do México; Hamilton larga em terceiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, conquistou neste sábado (27) a pole position do GP do México de F-1. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel largam na segunda fila, na terceira e quarta posições respectivamente.

O companheiro de escuderia de Ricciardo, Max Verstappen, liderou os três treinos livres no México, mas o australiano conseguiu superar a sua marca no final com o tempo de 1min14s759. Verstappen cravou 1min14s785.

O piloto mexicano Sergio Perez, o favorito em casa, conquistou o 13º tempo com o seu carro da Force India.

O destaque da corrida deste domingo fica para o duelo entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. O britânico precisa de apenas um sétimo lugar conquistar o título. Atualmente, o piloto da Mercedes tem 346 pontos na temporada, já o alemão tem 276.

A corrida do GP do México de F-1 vai acontecer neste domingo (28), às 15h10 (horário de Brasília), no circuito do autódromo Hermanos Rodriguez.