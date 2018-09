Beto Richa diz que 'tico-tico' era sobre pagamento atrasado a empresário

Redação Bem Paraná

O ex-governador e candidato ao Senado, Beto Richa (PSDB), afirmou hoje que o áudio em que ele aparece conversando com o ex-deputado estadual Tony Garcia sobre um “tico-tico”, não se refere a propina, mas há um pagamento atrasada a um empresário. Richa questionou ainda a veracidade das gravações entregues pelo delator ao Ministério Público e à Justiça que serviram de base para a decretação de sua prisão na operação Rádio Patrulha, que investiga suspeitas de fraudes em licitações para obras em estradas rurais.

“Está claramente nos autos do Ministério Público. Isso seria um relato de um empresário que estava em um almoço, que disse 'recebi um tico-tico de um pagamento atrasado do seu contrato'. Ali não se refere em momento algum a propina. O empresário que fala que recebeu um pouco do contrato que estava atrasado”, alegou Richa em entrevista à RPC. “Estamos aguardando a perícia dessa fita. Se há montagem. Nitidamente há impressão de que tem edição dessa fita”, argumentou o tucano.

Gravações telefônicas e em vídeo entregues por Tony Garcia, delator da Operação Radio Patrulha, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP-PR), fazem parte do inquérito responsável pela prisão, no último dia 11, do ex-governador, da ex-primeira dama Fernanda Richa, e outros integrantes da cúpula do governo tucano.

Em um dos trechos de gravação telefônica, Richa agradece Tony Garcia: “já entrou um tico-tico lá que tava atrasado, obrigado”, diz.

De acordo com despacho do juiz Fernando Bardelli Silva Fischer, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, Tony Garcia era quem recebia a propina e repassava o dinheiro a Richa, “que contava com o apoio de Pepe Richa, Luiz Abi, Ezequias Moreira e Deonilson Roldo para organizar o esquema criminoso e auxiliar na arrecadação dos valores ilícitos”.

Para o MP-PR, Richa seria o chefe de uma organização criminosa que fraudou uma licitação de mais de R$ 70 milhões para manutenção de estradas rurais, em 2011, a partir do aluguel de máquinas da iniciativa privada.

Um áudio de uma conversa, de novembro de 2013, entre o delator Tony Garcia e o então governador faz menção, segundo o MP-PR, ao atraso da propina que deveria ter sido paga por Celso Frare, empresário da Ouro Verde, uma das empresas beneficiadas pela licitação supostamente fraudada.

Conversa é transcrita no processo:

Tony: Você tem falado com o CELSO FRARE?

Beto: Falei.

Tony: Quando?

Beto: Falei, anteontem.

Tony: Aonde?

Beto: No almoço na casa dos (...) Mas assim, de receber, falar sozinho, não.

Tony: Ele não acertou o negócio aí.

Beto: Ahn?

Tony: Ele não acertou o negócio aí.

Beto: Ah! Ele me agradeceu, “já entrou um tico-tico lá que tava atrasado, obrigado”.

Tony: Isso.

Beto: Ele sabe que tá difícil sair, já pagaram uma parte… Bão...

Tony: Isso… Só que ele não pagou a parte que tem que pagar.

Beto: Se bobear, se não for pra cima, nós não…

Tony: Isso.

Beto: É você que ficou encarregado?

Tony: É eu que fiquei.

Beto: Então vai pra cima!

Tony: Vou pra cima, vou falar pra ele…

Beto: Eu não vou cobrar ele.

Tony: Não, você não pode! Nem você nem o PEPE.

Beto: Não sei de nada.

Tony: Deixa, você tem que ficar quieto. Fica na tua. Eu vou lá falar com ele… O outro que eu tô pegando, firme, que também que é o mais que tá recebendo e que não tá acertando, é o CASAGRANDE também. Já peguei ele também. E agora pedi pro EZEQUIAS me ajudar. “EZEQUIAS só fala pra ele o seguinte ó, que ele tem que fazer o que tá combinado com o PEPE”. O que ele tem que fazer. É o que eu vou fazer com o CELSO e com o JOEL agora também. Entendeu?

“Os indícios de autoria estão consubstanciados no conjunto de elementos probatórios que instruem este pedido, em especial no áudio de gravação ambiental de mov. 1.25, em que o próprio investigado trata de assuntos relacionados ao atraso do pagamento da propina com o colaborador TONY GARCIA”, destacou o juiz na ordem de prisão.

Leia mais sobre eleições no blog Política em Debate.