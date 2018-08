Richard Gere será pai novamente aos 69 anos após terceiro casamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Richard Gere será pai novamente aos 69 anos. A informação é do jornal espanhol ABC e vem a público apenas quatro meses após o casamento do astro americano com a espanhola Alejandra Silva, 35.

Gere, que foi casado com a ex-modelo Cindy Crawford, nos anos 1990, já tem um filho, de 18 anos, fruto de seu segundo casamento, com a Carey Lowell.

O ator conheceu Silva em 2014, na Itália, embora o relacionamento tenha se tornado público apenas em 2015. Os dois se casaram em abril deste ano em uma cerimônia budista em uma propriedade do ator em Nova York.

Gere tem atualmente 68 anos, mas como faz aniversário em 31 de agosto, já terá completado 69 quando o bebê nascer. Silva também já tem um filho, de cinco anos, de um casamento anterior com o geólogo Govind Friedland.

Famoso por seu papel em "Uma Linda Mulher" (1990), ao lado de Julia Roberts, Gere deve estrelar a série britânica "MotherFatherSon", que também terá no elenco Helen McCrory e Billy Howle.