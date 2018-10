Richard Jefferson anuncia aposentadoria das quadras na NBA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ala americano Richard Jefferson, 38, anunciou a sua aposentadoria após 17 temporadas na NBA. O jogador, que atualmente está sem equipe, anunciou sua decisão no Instagram.

Durante as suas temporadas na NBA, ganhou um título com o Cleveland Cavaliers em 2016. Jefferson também jogou nas equipes do Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, New Jersey Nets, e San Antonio Spurs.

Em sua mensagem nas redes sociais, Jefferson também desabafou sobre a perda trágica de seu pai no último dia 19 de setembro, vítima de um tiroteio na Califórnia. "No último mês tive que enfrentar ao mesmo tempo dois fatos que mudaram a minha vida. A minha decisão de deixar o basquete e a morte trágica de Big Rich (seu pai). O apoio da minha família e amigos foram enormes", escreveu o jogador.

Atualmente, Jefferson começou a carreira de comentarista de televisão na ESPN e nas redes sociais.