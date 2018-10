Ricupero recebe prêmio na Academia Brasileira de Letras

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O professor e diplomata Rubens Ricupero, 81, recebeu nesta terça (2) o Prêmio Senador José Ermírio de Moraes na Academia Brasileira de Letras (ABL) pelo livro "A Diplomacia na Construção do Brasil: 1750-2016" (Versal Editores).

Na solenidade no salão nobre da ABL, no centro do Rio, Ricupero homenageou Otavio Frias Filho (1957-2018), diretor de Redação da Folha, morto em 21 de agosto.

A homenagem, explicou, vem do fato de a obra premiada --que se debruça a história diplomática do país-- resultar de um almoço em 2010: "Passamos quase o tempo todo a discutir política externa brasileira".

Ricupero disse à plateia que, no almoço, defendeu a ideia de que o Brasil se destinava a ser uma potência paradoxalmente sem poder, "ao menos o poder duro das bombas atômicas, das armas em destruição em massa, dos assassinatos com drones, das sanções econômicas", mas com vocação para projetar influência por meio do poder de negociação e conciliação.

Apesar de sair do almoço "com a impressão de que não tinha convencido ninguém", Ricupero foi surpreendido depois pelo pedido de explicações de um leitor sobre uma citação feita por Otavio numa coluna na Folha a respeito da argumentação do professor. Surgiu, então, a ideia do livro.

"O Otavinho não se satisfazia facilmente com qualquer argumentação. Fiquei surpreso quando descobri que ele aceitava esse argumento", contou o ex-ministro do Meio Ambiente e da Fazenda (1993-94) e ex-secretário-geral da Conferência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad).

"Eu me emociono por não ter tido tempo de entregar o livro ao Otavio."