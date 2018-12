Rio inaugura circuito de murais e grafites em ruas na região do porto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 50 murais e grafites compõem o acervo a céu aberto do Maup (Museu de Arte Urbana do Porto), no Rio, roteiro que será inaugurado nesta quinta-feira (18).

O projeto cataloga a arte de rua na região portuária, entre os bairros de Santo Cristo e Gamboa e no Boulevard Olímpico. A proposta do Maup não é encomendar obras, mas identificar novos trabalhos e alertar os autores quando estiverem danificados, diz Andre Bretas, um dos idealizadores.

O itinerário será atualizado no site do museu (maup.rio), que terá um mapa com as obras e seus respectivos autores. Os turistas também poderão agendar tours guiados: um passeio de duas horas e meia pelo Boulevard Olímpico custará R$ 120 por pessoa.

No final do ano, será lançado um roteiro maior, com duração de quatro horas, que passará por todos os painéis catalogados.

Na região, podem ser vistas pinturas do paulista Eduardo Kobra e do holandês Leon Keer, conhecido por criar efeitos tridimensionais nos grafites.

Segundo Bretas, a proposta se espelha em iniciativas semelhantes aplicadas em Wynwood, em Miami, ou no SoHo, em Nova York. "O Boulevard Olímpico, por exemplo, ainda não recebe o fluxo de visitantes esperado. Queremos atrair mais turistas e levá-los para conhecer o interior dos bairros também", diz.

O museu ainda terá uma sede no edifício Aqwa, com galeria e loja de souvenires, que deve ser inaugurada em novembro e ser o ponto de partida dos passeios. A organização também prevê lançar um curso gratuito de capacitação de guias.

A iniciativa é patrocinada pela construtora Tishman Speyer e pela fabricante de tintas Suvinil.