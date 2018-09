Rio prorroga campanha de vacinação contra a polio e o sarampo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado de Saúde prorrogou até o próximo sábado (22) em todos os 92 municípios fluminenses a campanha de imunização contra a poliomielite e o sarampo para crianças de 1 ano e menores de 5 anos de idade.

Neste dia, a secretaria em parceria com os municípios que não atingiram a meta de cobertura, vai promover um novo Dia D de vacinação. As informações são da Agência Brasil.

Na última quinta-feira (13) a Secretaria de Estado de Saúde lançou a campanha “Tchau Sarampo, Tchau Pólio”, com a finalidade de reforçar a necessidade da vacinação durante a infância e prorrogar a imunização contra as duas doenças no estado do Rio de Janeiro.

Até a última quarta-feira (12), a cobertura vacinal no estado estava em 79% contra a poliomielite e de 80% contra o sarampo. O objetivo é que 95% do público-alvo esteja imunizado. Todas as crianças de 1 ano a 5 anos incompletos devem se vacinar, mesmo que já tenham tomado as duas doses da vacina.

Durante o Dia D, a secretaria vai contar também com a parceria do Corpo de Bombeiros, que cederá alguns dos quartéis para ajudar na imunização.