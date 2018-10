Risco de queda no Brasileiro aumenta para Vasco e Botafogo, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro esquentou ao término da 31ª rodada com as vitórias de Chapecoense, Sport e Ceará, o que aumentou o risco para Vasco e Botafogo.

O Corinthians, por sua vez, ganhou alívio com o triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia e viu a possibilidade de queda diminuir de 3,5% para 1,1%, de acordo com análise do site Chance de Gol.

O Botafogo, por sua vez, caiu duas posições com a derrota para o Atlético-PR e agora tem 36,1% de risco de rebaixamento. Na rodada anterior, a possibilidade estimada era de 25,6%.

O Vasco somou um ponto contra o Internacional e agora é o 14º colocado na tabela. Porém, viu a possibilidade de queda aumentar de 29,6% para 35,3% com os triunfos de concorrentes diretos na briga pelo rebaixamento.

Com duas vitórias seguidas, o Ceará se coloca como equipe em melhor momento entre as que brigam contra a queda. Agora com 37 pontos, o time comandado por Lisca reduziu para 2,3% o risco de rebaixamento, marca próxima à do Bahia (1,8%).

América-MG (45,2%), Chapecoense (50,9%), Sport (63,5%), Vitória (63,2%) e Paraná (quase 100%) seguem como os mais ameaçados de queda.

Já na briga por uma vaga na Libertadores a rodada foi positiva para o Santos, que venceu o Fluminense por 3 a 0 e viu o Atlético-MG perder por 2 a 1 para o Ceará. Agora, o time paulista tem 42,4% de possibilidade de ficar com a sexta vaga para o torneio continental contra 42,2% dos mineiros. O Atlético-PR tem 13,7%.

A análise realizada pelo Chance de Gol leva em consideração o local da partida (dentro ou fora de casa), o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar.

Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos que outros que estão à frente. O mesmo acontece na briga pela permanência na Série A, em que um time que já está na zona de rebaixamento tem menos chances de cair do que um que figura fora dela.

Veja as possibilidades estimadas pelo Chance de Gol.

Risco de rebaixamento:

10 - Fluminense (40 pontos) - 0,6%

11 - Corinthians (39 pontos) - 1,1%

12 - Bahia (37 pontos) - 1,8%

13 - Ceará (37 pontos) – 2,3%

14 - Vasco (35 pontos) - 35,3%

15 - Botafogo (35 pontos) - 36,1%

16 - América-MG (34 pontos) - 45,2%

17 - Chapecoense (34 pontos) - 50,9%

18 - Sport (33 pontos) - 63,5%

19 - Vitória (33 pontos) - 63,2%

20 - Paraná (17 pontos) - quase 100%

Chances de título:

1 - Palmeiras (63 pontos) – 87,8% de chances

2 - Flamengo (59 pontos) - 6,7%

3 - Internacional (58 pontos) - 5%

4 - São Paulo (56 pontos) - 0,4%

5 - Grêmio (52 pontos) - 0,02%

Chances de Libertadores (G-6):

1 - Palmeiras (63 pontos) - quase 100% de chances

2 - Flamengo (59 pontos) - 99,98%

3 - Internacional (58 pontos) - 99,98%

4 - São Paulo (56 pontos) - 99,8%

5 - Grêmio (52 pontos) - 95,8%

6 - Atlético-MG (46 pontos) - 42,2%

7 - Santos (46 pontos) - 42,4%

8 - Atlético-PR (43 pontos) - 13,7%

9 - Cruzeiro (43 pontos) - Já está na Libertadores

10 - Fluminense (40 pontos) - 0,4%

11 - Corinthians (39 pontos) - 0,2%

12 - Bahia (37 pontos) - 0,3%

13 – Ceará (37 pontos) – 0,1%