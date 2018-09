Rivais tropeçam, e Inter encara Chape com chance de ampliar liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional chega ao duelo com a Chapecoense nesta segunda-feira (17), a partir das 20h, na Arena Condá, fora da liderança do Campeonato Brasileiro, mas com chance de reassumir a ponta da tabela e ainda ampliar a vantagem para os rivais na disputa pelo título.

Isso porque todos os outros times do G-4 só empataram na 25ª rodada. O São Paulo, na liderança provisória, ficou em 0 a 0 com o Santos e chegou aos 50 pontos. O Palmeiras, em terceiro, empatou com o Bahia em 1 a 1, placar semelhante ao do clássico entre o Vasco e o quarto colocado, o Flamengo.

Caso vença a Chape, o Inter passará a ter 52 pontos. Palmeiras e Flamengo têm 47 e 45, respectivamente.

Com os resultados da rodada já definidos, o Inter só precisa acertar um substituto para o volante Rodrigo Dourado, com lesão no pé direito. Gabriel Dias e Charles são os favoritos para assumir a vaga. No comando do ataque, Jonatan Alvez e Leandro Damião seguem em disputa pela titularidade .

Já a Chape deverá ter a mesma equipe que bateu o Atlético-PR na última quinta (13), por 2 a 1. A vitória sobre os atleticanos, de virada, deu breve alívio ao time alviverde, que até iniciou a rodada fora da zona de rebaixamento, mas caiu para a 18ª colocação com os resultados do final de semana.

Com 25 pontos, a equipe catarinense só deixa o Z-4 se vencer os colorados, já que o 16º, o Ceará, tem 27.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Gabriel Dias (Charles), Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Jonatan Alvez (Leandro Damião). T.: Odair Hellmann

CHAPECOENSE

Jandrei, Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo, Doffo e Diego Torres; Victor Andrade e Leandro Pereira. T.: Guto Ferreira

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 20h desta segunda

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)