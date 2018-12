River campeão da Libertadores fará São Paulo receber quase R$ 4,5 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate bateu o arquirrival Boca Juniors por 3 a 1 neste domingo (9) e conquistou a Copa Libertadores da América pela quarta vez em sua história. O resultado ainda fará com que o São Paulo ganhe um milhão de euros (quase R$ 4,5 milhões).

Isso acontecerá graças ao contrato de venda feito pelo Tricolor para que o River tivesse o atacante Lucas Pratto, no início de janeiro deste ano. Um bônus em caso de conquista da Libertadores foi estipulado, fazendo com que a transação agora totalize 12,5 milhões de euros (mais de R$ 55 milhões).

As negociações para a inclusão dessa cláusula foram feitas pelo gerente-executivo Alexandre Pássaro, figura que normalmente assume as tratativas com clubes e empresários no mercado. O valor conseguido por Pratto ajudou a diretora a montar o elenco que em 2018 chegou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, mas terminou apenas no quinto lugar, necessitando enfrentar a fase preliminar da Libertadores em 2019.

Este rendimento financeiro, de certa forma, alivia o peso da saída de Pratto apenas 11 meses após sua contratação, em 2017, tida como marcante para a reconstrução do clube.