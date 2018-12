River Plate embarca com apoio da torcida para disputar final em Madri

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas depois do Boca Juniors, o River Plate embarcou para Madri, na Espanha, local no qual vai disputar domingo (9), a partir das 17h30 (de Brasília), a final da Copa Libertadores da América.

Assim como o arquirrival, o time "millonario" recebeu uma pequena festa na saída para o aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, nesta quarta-feira (5); no caso, em proporção muito menor a dos "xeneizes", que viajaram na noite de terça (4).

Sob clima bem tranquilo, contraditório ao encontrado nos bastidores, com a diretoria do clube se manifestando contra a partida na capital espanhola, os jogadores e o técnico Marcelo Gallardo posaram para fotos no aeroporto e embarcaram sem qualquer tumulto.

O River Plate vai jogar a final da Libertadores na Espanha ao perder o "fator casa" por culpa dos próprios torcedores. Um ataque ao ônibus do Boca Juniors no último dia 24 adiou a partida e gerou uma decisão drástica da Conmebol.

Sem qualquer garantia de segurança das autoridades argentinas, a entidade entrou em acordo com Madri para levar o duelo para o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.

Tanto o River, que reclama da perda da "igualdade" na final, quanto o Boca, que buscou o título nos tribunais pela violência contra a sua delegação, protestaram.

Em campo, as equipes ficaram no empate por 2 a 2, em partida disputada com público total do Boca em La Bombonera. Na Espanha, as torcidas terão uma parte dos ingressos e dividirão o estádio, por exemplo, com sócios do Real.