River Plate vira sobre o Grêmio no fim e vai à final da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma virada nos últimos minutos de partida, o River Plate venceu o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, e está classificado à final da Libertadores.

Em um dos raros ataques da equipe gremista no primeiro tempo, Leonardo marcou, e o time brasileiro foi para os vestiários com vantagem confortável.

A equipe brasileira, que havia ganhado por 1 a 0 na Argentina, vencia até os 36 minutos do segundo tempo, quando Borré empatou, de cabeça, após cobrança de falta na intermediária.

Aos 42 minutos, o árbitro uruguaio Andrés Cunha consultou o VAR e marcou pênalti, após o zagueiro Bressan desviar com a mão dentro da área chute de Scocco.

Pity Martínez bateu no ângulo esquerdo e colocou a equipe argentina na frente. Apesar do placar agregado de 2 a 2, o River avançou por ter feito dois gols fora de casa, contra um do Grêmio.

Na decisão, os argentinos aguardam o vencedor do duelo entre Palmeiras e Boca Juniors, que se enfrentam no Allianz Parque nesta quarta-feira (31), às 21h45. No jogo de ida, vitória do Boca, em Buenos Aires, por 2 a 0.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Paulo Miranda (Bressan), Geromel, Bruno Cortez; Michel, Maicon (Everton), Ramiro, Cícero, Alisson; Jael (Thaciano). T.: Renato Gaúcho

RIVER PLATE

Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Ponzio (Enzo Pérez), Fernández (Pity Martínez), Palacios, Quintero (Scocco); Borré, Lucas Pratto. T.: Marcelo Gallardo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Público: 49.893 pagantes (total de 53.571)

Renda: R$ 4.477.119,50

Juiz: Andrés Cunha (Uruguai)

Cartões Amarelos: Paulo Miranda, Bruno Cortez, Bressan, Cícero (Grêmio); Enzo Pérez, Pinola (River Plate)

Cartão Vermelho: Bressan (Grêmio)

Gols: Leonardo Gomes, aos 35min do primeiro tempo (Grêmio); Borré, aos 36min, e Martínez, aos 42min do segundo tempo (River Plate)