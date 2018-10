River vence Independiente e se classifica para a semi da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate é o primeiro classificado às semifinais da Libertadores. Nesta terça-feira (2), o time de Marcelo Gallardo abriu o placar, levou o empate, mas marcou duas vezes para vencer por 3 a 1, no Monumental de Núñez. A ida terminou 0 a 0.

Na volta, Scocco, Quintero e Borré marcaram para os donos da casa, enquanto Silvio Romero descontou.

O primeiro tempo no Monumental não empolgou, e o River criou as melhores chances. Aos sete, Scocco chutou fraco para defesa tranquila de Campaña. O goleiro apareceu mais tarde para defender chute de Lucas Pratto. Depois, foi a vez de Ignacio Fernández tentar abrir o placar.

A partida melhorou na etapa final e ganhou mais emoção. Os donos da casa abriram o placar logo no primeiro minuto. Após bela troca de passes em contra-ataque, Scocco recebeu na entrada da área e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro.

A alegria do River, porém, durou pouco. Aos nove, Silvio Romero aproveitou rebote de Armani, que não parou chute em cima dele, e deixou tudo igual. Com o 1 a 1, a vaga na semi era do Independiente.

Porém, a equipe de Gallardo voltou a ficar em vantagem aos 23 minutos. Quintero bateu colocado no canto e colocou os donos da casa novamente na frente.

Já nos minutos finais, o River aproveitou erro do rival, ligou contra-ataque e fez um golaço com Borré. Aos 39, ele recebeu na esquerda da área, limpou a marcação e acertou belo chute colocado. Campaña só ficou olhando.