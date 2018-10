Robert De Niro convoca população a usar o poder do voto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Robert De Niro, 75, pediu à população que use poder do voto em resposta aos ataques à bomba que ele e outras personalidades receberam nos últimos dias.

O FBI (polícia federal americana) confirmou nesta quinta-feira (25) que pacotes suspeitos foram enviados a Joe Biden, vice-presidente no governo de Barack Obama, e ao ator Robert De Niro, forte crítico do presidente americano, Donald Trump.

A confirmação ocorre depois de a Polícia de Nova York ser chamada na madrugada desta quinta para analisar um objeto encontrado no prédio onde fica o restaurante e a produtora de De Niro.

Outros dois pacotes foram interceptados em Delaware e tinham como destinatário Biden. Os incidentes ocorrem a menos de duas semanas das eleições legislativas nos EUA.

"Há algo muito mais poderoso do que bombas, e é o seu voto. As pessoas devem votar!", disse em nota divulgada por seus assessores. O ator se diz agradecido por ninguém ter se ferido e agradeceu pela "bravura daqueles que trabalham pela segurança de seu escritório".

De acordo com a AP, De Niro tem sido um das maiores vozes críticas contra a administração do presidente americano Donald Trump. Em discurso no último Tony Awards, ele pediu desculpas aos canadenses pelo "comportamento idiota do presidente de seu país".