Robert de Niro e Grace Hightower se separam após mais de 20 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Robert de Niro, 75, e a atriz Grace Hightower, 63, anunciaram a separação após mais de 20 anos de casamento, segundo noticiou o site Page Six.

Eles namoraram por dez anos e se casaram em 1997. Tiveram dois filhos. O mais velho tem 20 anos, e a menina tem seis. Eles já se separam uma vez, em 1999, mas decidiram renovar seus votos cinco anos depois disso.

Esse é o segundo casamento de De Niro, que já teve dois filhos com Diahnne Abbott, de 1976 a 1988. Niro ainda tem outros dois filhos com uma ex-namorada, Toukie Smith.

Uma fonte da revista People informou que os dois já vivem separados e comentou que "às vezes as coisas não funcionam do jeito que você espera ou quer que elas funcionem".

No ano que vem, De Niro estará no novo filme de Martin Scorsese, "The Irishman", e no elenco do longa sobre o personagem Coringa, do Batman, que será protagonizado por Joaquin Phoenix.

Entre outros trabalhos, Grace Hightower atuou em "Preciosa: Uma História de Esperança" (2009) e "Obsessão" (2012).