Robert Downey Jr. presenteia Chris Evans com Camaro estilizado do Capitão América

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Robert Downey Jr. surpreendeu Chris Evans, seu amigo de elenco na série de filmes dos Vingadores, com um presente inusitado e especial: um Chevrolet Camaro 1967 estilizado com o símbolo do Capitão América no volante. Evans é o intérprete do super-herói nas produções para o cinema da Marvel.

Detalhes do carro e do ator dirigindo o veículo serão apresentados na quinta-feira (30), no programa Jay Leno's Garage, no canal CNBC, da TV americana.

No canal oficial da atração no YouTube, já é possível conferir a entrevista que o apresentador Jay Leno fez com David Salvaggio, vice-presidente da Speedkore, empresa responsável por todas as mudanças realizadas no Camaro.

Salvaggio contou que Downey Jr. esteve envolvido em todo o processo de transformação do veículo. "Ele escolheu esse modelo porque gosta das janelas e de outros detalhes únicos do Camaro 1967", disse.

O representante da Speedkore também relatou qual foi a reação de Evans ao ganhar o presente. "É engraçado, porque ele nunca foi muito ligado em carros, embora como todo o garoto goste do assunto. Quando ele viu o Camaro, amou", revelou. O carro foi entregue para o ator no final das gravações de 'Vingadores: Guerra Infinita'.

O Camaro também ganhou uma placa customizada com o nome de Evans e símbolos do Capitão América.