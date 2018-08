Robert Redford anuncia aposentadoria após quase 60 anos de carreira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após acumular mais de 70 trabalhos como ator em quase 60 anos de carreira, Robert Redford confirmou que irá se aposentar. Ele quer que "The Old Man & The Gun", que será lançado nos Estados Unidos em setembro, seja sua último filme.

O californiano de 81 anos anunciou seus planos para a revista Enterntainment Weekly.

"Nunca digo nunca, mas eu concluí que este é o fim em termos de atuação e que agora caminho para a aposentadoria, pois tenho feito isso desde os 21 anos", disse à publicação.

Redford já havia anunciado que pararia de trabalhar como ator em 2016, após seus próximos dois projetos. Um deles era "Nossas Noites", em que contracena com Jane Fonda e que foi lançado pela Netflix no ano passado.

O outro é "The Old Man & The Gun", misto de comédia e de thriller em que ele interpreta um veterano do crime. O longa, dirigido por David Lowery, terá sua pré-estreia no Festival de Toronto, no mês que vem, e logo depois entrará em circuito.