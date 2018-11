Roberta Miranda diz que não se prende a rótulos e revela que já namorou travesti

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lady Night, programa de entrevistas de Tatá Werneck, que vai ao ar nesta terça-feira (27) recebe as cantoras Elba Ramalho e Roberta Miranda. As duas lembram casos e histórias antigas, mas Roberta foi quem fez uma revelação inédita durante a gravação.

"Todo o mundo me pergunta se eu sou bi, se sou homossexual, mas eu sou tri, ou melhor, eu estou além de tudo isso aí. Nunca contei para ninguém isso, mas eu namorei um travesti quando era novinha, lá em São Miguel Paulista", afirma a cantora.

"Ela se chamava Luz Del Fuego, brincava com uma cobra enorme", lembra a cantora aos risos. "Minha mãe dizia: 'por que essa mulher é tão apaixonada por você, vive aqui te dando presentes?' E eu não nunca expliquei nada", disse Roberta.

Já Elba Ramalho lembrou de seus tempos em que dividiu palco com Luiz Gonzaga (1912-1989) e como adorava chegar em casa depois de muitos shows e relaxar com um chá e ate um 'baseado'. "É brincadeira, faz muitos anos que não fumam mais, e a minha droga agora é a oração. Minha espiritualidade não me permite mais", disse a artista.

O programa já gravado será exibido nesta terça-feira (27), a partir das 22h30, no Multishow.