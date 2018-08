Roberta Miranda posta foto com seios à mostra e alerta sobre importância da mamografia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Roberta Miranda, 61, publicou em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira (2) uma montagem com duas fotos em que mostra os seios. A finalidade, como ela aponta na legenda, é conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama.

Na foto, Roberta aparece descoberta da cintura para cima, realizando um exame de mamografia. Seus seguidores e fãs deixaram mensagens de apoio à atitude da cantora nos comentários. "Arrasa Robertinha, você é show", disse um internauta.

"Não estou aqui para mostrar as mamas com segunda intenção, estou aqui para contribuir com a prevenção para com o meu semelhante. Isto sim é respeito. Mais uma vez cedendo a imagem para indicar que prevenção é muito importante para qualquer classe social", afirmou ela.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Estima-se que a cada ano, sejam diagnosticados 59.700 novos casos no país.

A imagem pode ser vista no perfil oficial da cantora no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/Bl_HbEiB39L/.