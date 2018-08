Roberta Sá traz espetáculo 'Delírio no Circo' ao Teatro Sesi Campus da Indústria

Redação Bem Paraná com assessoria

Com Ney Matogrosso participando logo de seu primeiro trabalho, em 2004, e com indicações ao Grammy Latino pelo segundo álbum em 2007, Roberta Sá mostrou para que veio já em seus primeiros anos de carreira profissional. No final de 2011, já havia ultrapassado a marca de 200 mil discos vendidos, ganhando prêmios populares e sendo elogiada pela crítica especializada. Em Curitiba, ela traz o show "Delírio no Circo'', sucesso no Brasil e no exterior. A ação do projeto Sesi Música acontece no dia 18 de agosto, no Teatro Sesi Campus da Indústria.



Roberta já subiu ao palco e trabalhou com artistas de peso como Martinho da Vila, Chico Buarque, Alcione, Maria Rita, Lenine, Diogo Nogueira, entre outros. Realizou turnê em Londres, Amsterdã, Paris, Madri, Lisboa, Nova York e Montevidéu. Em novembro, foi indicada novamente ao Grammy Latino pelo DVD "Delírio no Circo", gravado no Rio de Janeiro, no Circo Voador.

O recente trabalho reúne canções que fazem parte da trajetória da cantora e composições de seu último CD, agora adaptadas para o palco. O show, que tem em seu repertório 20 músicas de diferentes origens, é uma miscelânea que faz parte da construção de Roberta Sá como intérprete. "É uma curadoria de tudo que eu ouvi e gostei entre um projeto e outro. Meu repertório é muito montado a partir dos encontros que acontecem na minha vida e, agora, estou muito feliz de poder lançar e apresentar este trabalho para o público", conta Roberta.



Entre as músicas que estão no repertório do show, se encontram "Amanhã é sábado" (de Martinho da Vila), "Meu novo Ilê" e "Um passo a frente" (de Moreno Veloso). Além dessas canções, Roberta Sá apresenta também: "Me Erra" (de Adriana Calcanhoto), "Se for pra mentir" (de Cézar Mendes e Arnaldo Antunes), "Covardia" (de Ataulfo Alves e Mário Lago) e a versão de Roberta para "Gostoso Veneno", um clássico na voz de Alcione.



O show "Delírio no Circo", realizado pelo Sesi Música no dia 18, inicia às 20h e tem ingressos a R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (a meia). As entradas podem ser adquiridas desde já pelo Disk Ingressos: www.diskingressos.com.br.



Serviço:



O Sesi Música Apresenta:

Roberta Sá em Curitiba



Data: 18 de agosto

Hora: às 20h

Local: Teatro Sesi Campus da Indústria

Endereço: Avenida Comendador Franco, 1341 - Jardim Botânico

Valor: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Compra: DiskIngressos | www.diskingressos.com.br

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos