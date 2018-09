Roberto Carlos canta seus principais clássicos na capital paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tradicional show de Roberto Carlos, repleto de sucessos, em que ele canta acompanhado de orquestra, volta a São Paulo, a partir desta quinta-feira (13), no Espaço das Américas (zona oeste).

Além do espetáculo extra anunciado para o dia 20, o artista também fará uma apresentação só para mulheres, em 23 de setembro.

A série de shows acontece pouco antes de o Rei lançar seu novo disco: "Amor sin Límite", só em espanhol, que deve chegar às lojas até o fim deste ano.

Para dar conta de todo o repertório, Roberto Carlos costuma iniciar o espetáculo com trechos instrumentais dos maiores sucessos, como "É Preciso Saber Viver" e "Como É Grande o Meu Amor por Você". Clássicos mais antigos entram em forma de pot-

pourri ao longo da apresentação, que ainda dá conta de seus últimos trabalhos.

Em 2015, quando o Rei comemorou 50 anos de carreira com o CD/DVD "Primeira Fila", gravado em Londres, ele trouxe de volta ao repertório obras-primas como "As Curvas da Estrada de Santos", "O Portão" e "Lady Laura".

No ano passado, um EP apresentou as novas "Sereia", sucesso da novela "A Força do Querer" (2017/Globo) e "Chegaste", em que canta com Jennifer Lopez.

Entre versões em espanhol lançadas nos últimos anos, como as de "Esse Cara Sou Eu", "Lady Laura" e outras, o artista já preparava o novo disco neste idioma.

E o repertório da apresentação deve ter ao menos uma das duas músicas já divulgadas de "Amor sin Límite". O Rei colocou no YouTube um "lyric video" (vídeo com a letra da música) de "Regreso" e divulgou nas plataformas digitais "Esa Mujer", em que faz um dueto com o cantor espanhol Alejandro Sanz.

ROBERTO CARLOS

QUANDO Quinta (13) e sáb (15)., às 21h; dom. (16), às 20h; qui. (20), às 21h30; e dom., (23), às 17h, só para as mulheres. ONDE No Espaço das Américas (r. Tagipuru, Barra Funda, 795, tel. (11) 3868-5860)

QUANTO De R$ 160 a R$ 780. 3.507 lugares. 16 anos. Ingressos na página https://goo.gl/8u9FAP