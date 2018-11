Robin Hood traz colagem de filmes e ‘piá de prédio’

Lycio Vellozo Ribas

Robin Hood, o herói que rouba dos ricos para dar aos pobres. Escondido na floresta de Sherwood, nos arredores da cidade de Nottingham (Inglaterra), ele e sua trupe de foras-da-lei saqueiam os emissários da coroa britânica, que sugam o dinheiro do povo sofrido. Uma lenda inglesa, provavelmente com elementos de verdade, passada de boca em boca durante os séculos. A vantagem de se fazer um filme sobre Robin Hood é que pode-se contar qualquer coisa, desde que se respeite essa premissa. A desvantagem é que tanta coisa diferente já foi contada que fica difícil saber o que mais explorar. Afinal, o herói ganhou filmes sobre seu presente (‘Robin Hood’, com Errol Flynn, de 1938), sobre seu passado (‘Robin Hood’, com Russell Crowe, de 2010) e até sobre seu futuro: ‘Robin e Marion’, de 1976, no qual Sean Connery faz um Robin Hood já envelhecido e careca ao lado da amada Marion, interpretada pela angelical Audrey Hepburn.

Nas versões mais aceitas, Robin Hood era Rob de Loxley, um nobre inglês dos tempos do reinado de Ricardo Coração de Leão, que durou de 1189 a 1199. Ricardo gostava mesmo era de guerrear, e largou o trono para se “divertir” nas Cruzadas. Seu irmão, o príncipe John, gostava de reinar – e de se locupletar no reinado. Em dado momento, o rei Ricardo foi dado como desaparecido nas Cruzadas. E o príncipe João, com o argumento de resgatar o rei, passou o rodo no bolso do povo. Diante de tanta injustiça, Rob colocou um capuz (“hood”, em inglês), virou “Rob in Hood” (“Rob sob o capuz”, em tradução do inglês) e passou a recuperar os impostos tomados pela coroa, para em seguida redistribui-los ao povo. Isso graças ao manejo do arco e flecha, no qual é perito.

‘Robin Hood: a Origem’, filme que esteia nesta quinta-feira em Curitiba, não versa muito sobre essa famosa fábula. Em vez disso, procura explicar a origem de Robin Hood. E ela soa diferente do imaginário e das versões mais aceitas. Rob de Loxley (Taron Egerton) é um jovem nobre que acaba enviado para lutar nas Cruzadas. É um guerreiro comum e teimoso, mas com um bom coração. Tanto que não suporta ver a execução de um menino mouro nas mãos do comandante inglês Guy of Gisbourne (Paul Anderson); tenta salvá-lo, mas fracassa. E acaba mandado de volta para a Inglaterra. A encalço dele, segue o mouro Yahia (Jamie Foxx), pai do jovem – e que mais tarde torna-se Little John. Como Rob passou quatro anos fora, muita coisa mudou em Nottingham. Ele mesmo é dado como morto. Sua amada, Marion (Eve Hewson, filha de Bono Vox), está com outro homem, Will (Jamie Dorman). E a coroa arrecada cada vez mais, graças ao xerife (Ben Meldelsohn) e aos desmandos da igreja católica, para quem as Cruzadas interessam, e muito. É Little John – esse sim, um guerreiro competente e experiente – que faz de Rob o homem que rouba dos ricos para dar aos pobres.

Ao contar essa história, o diretor Otto Bathurst entrega um filme com cenas de ação dinâmicas, ao estilo de jogos de videogame, mas com escorregões no figurino – o Xerife parece vestir um terno Armani, Robin usa um casaco de couro compatível com a época de ‘Os Três Mosqueteiros’ e Little John traja camisetas comuns. E, principalmente, a história soa como uma colagem de outras. Taron Egerton parece repetir seu papel em ‘Kingsman’, de um jovem com potencial que precisa de um mentor mais velho. O treinamento para agir nas sombras e a posse de novos apetrechos remetem a um jovem Bruce Wayne em ‘Batman Begins’. E Little John é praticamente o Zorro de ‘A Máscara do Zorro’ – no qual o verdadeiro Zorro (Anthony Hopkins) acha um zé ruela (Antonio Banderas) para dar continuidade à sua cruzada em prol do povo e contra o poder vigente. A premissa do filme prometia uma história bem humorada? O que se vê é um enredo politizado, que ataca diretamente as classes dominantes e a igreja católica, além de sair em defesa do povo e de minorias – bom, ao menos isso é mesmo coisa de Robin Hood...

Outro escorregão é quanto ao ator que faz o protagonista. Para usar um termo tipicamente curitibano, Taron Egerton parece um “piá de prédio” como Robin Hood, sem imposição física ou vontade própria. Até faz sentido ele ceder às ideias tanto de Little John quanto de Marion. Egerton, com 1,75m de altura e cara de menino, não oferece a imposição necessária para o papel, que talvez ficasse em melhores mãos com Joel Kinnaman (do novo ‘Robocop’), Liam Hemsworth (do último ‘Independence Day’) ou até Jamie Dorman (que está neste ‘Robin Hood’, mas em outro papel). Dá saudade de Russell Crowe (Robin Hood envelhecido, mas ainda viril) ou até Kevin Costner (almofadinha, mas carismático). Quem dirá Errol Flynn, que, 80 anos atrás, fez um Robin Hood que definiu o gênero capa-e-espada no cinema.