Robô curitibano vai representar o Brasil na maior competição de tecnologia do mundo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Oferecer testes de visão rápidos e precisos por meio de um equipamento portátil que pode ser levado para áreas remotas e disponibilizado para pessoas que sofrem com a falta de atendimento médico. Esse é o objetivo do Adam Robo, que aposta nos conceitos mais avançados de inteligência artificial em um equipamento leve, simples e com custo acessível. O projeto é um dos finalistas latino americanos da 16ª edição da Microsoft Imagine Cup, competição global de tecnologia estimula ideias inovadoras com soluções para problemas mundiais.

Idealizado pelo empreendedor Juliano Santos, fundador da startup curitibana Prevention o Adam Robo foi selecionado entre mais de 180 projetos na América Latina e agora vai representar o Brasil na final mundial da competição, que vai reunir 34 invenções de todo o mundo, entre os dias 23 e 25 de julho, na cidade de Seattle (EUA). O grande campeão vai receber mais de US$100 mil dólares, somando dinheiro, viagens e créditos em nuvem, como subsídio para desenvolvimento do projeto, além de mentoria de Satya Nadella, CEO da Microsoft.

Criado para oferecer testes de visão rápidos e precisos, o Adam Robo, que passou pelo processo de mentoria do Centro Europeu - Microsoft Innovation Center, consegue identificar necessidades oftalmológicas urgentes colaborando com a prevenção da cegueira evitável. “Milhares de casos de cegueira recorrentes no mundo todo poderiam ser alertados e evitados com um simples teste de visão, entretanto a porcentagem de pessoas que têm acesso a oftalmologistas, principalmente no Brasil, é muito baixa. A proposta do Adam é conscientizar sobre a saúde visual e potencializar o oftalmologista funcionando como uma triagem, já que gera uma anamnese clínica que colabora com a assertividade dos médicos”, afirma Juliano Santos.

O teste dura cerca de 5 minutos e tem precisão para detectar diversos problemas de visão usuais como miopia, hipermetropia, vista cansada, astigmatismo e daltonismo. O Adam Robo traz escalas de figuras para pessoas não alfabetizadas e optotipo letras para pessoas alfabetizadas. “O teste é rápido e pode ser aplicado em adultos e crianças de todas as faixas etárias. Os resultados são gerados instantaneamente e digitalizados pelo software do Adam por meio de um aplicativo disponível para Android, web e iOS. O Big Data do sistema armazena todo o mapeamento do paciente, com a indicação ou não de doença oftalmológica, idade, sexo, escolaridade e localidade. Todos os dados podem ser acessados por qualquer oftalmologista por meio de um QR Code”, explica Juliano.

A primeira versão do Adam Robo é fabricada e comercializada em Curitiba, onde já foi testada em Mutirões da Cidadania da Prefeitura que oferecem exames gratuitos para a população. O produto pode ser comprado ou alugado por telefone (41 – 3262-2180), no site www.adamrobo.com.br ou na sede da Startup (FIEP - Avenida Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico), em Curitiba. Além disso, novas versões já estão sendo desenvolvidas. “Já estamos trabalhando em novas verões do Adam Robo, que vão permitir, por exemplo, que o teste seja realizado de modo automatizado e por conversação, de maneira muito mais humanizada. Além disso, já estamos trabalhando para que o Adam aponte diretamente as possíveis doenças, potencializando o trabalho dos oftalmologistas”, completa Juliano Santos.

Para conhecer todos os detalhes sobre o Adam Robo, acesse o site www.adamrobo.com.br.