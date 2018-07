Ivan Santos

Em levantamento de quantos seguidores de cada presidenciável nas redes sociais são robôs, o jornal ‘Folha de S. Paulo’ apontou ontem que em primeiro lugar ficou o senador Alvaro Dias (PODE). Segundo o botometer, sistema utilizado no levantamento, 64% dos seguidores de Alvaro no Twitter são robôs. Em reação nas redes sociais, o senador paranaense afirma que desconhece o uso de robôs e criticou o jornal por usar um robô para medir o uso de robôs. No Facebook, acusou o jornal de propagar fake news. “O estudo não analisou os 409 mil seguidores de Alvaro Dias. A pesquisa se limitou a uma amostra de 5,5%”, escreveu. O senador publicou a íntegra de um estudo que teria servido de base para a matéria.

Inflação

A reportagem diz que mais de 60% dos quase 410 mil seguidores no Twitter de Alvaro, são, na verdade, perfis robôs, controlados automaticamente por terceiros. A análise foi feita pelo Instituto InternetLab, centro de pesquisas dedicado a temas do direito e da tecnologia. Segundo a organização, há indícios de compra de seguidores para o candidato com o objetivo de inflar artificialmente sua reputação na rede. A análise foi feita a partir de ferramenta chamada Botometer, da Universidade de Indiana (EUA). O segundo com maior percentual de robôs seguidores é Geraldo Alckmin, do PSDB, com 45,8%.

Decoro

O Conselho de Ética da Câmara Federal faz hoje nova tentativa de instaurar o processo de cassação do mandato do deputado federal da bancada paranaense Nelson Meurer (PP) por quebra de decoro parlamentar. Meurer foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sob a acusação de ter recebido R$ 29 milhões em propina no esquema de corrupção da Petrobras.

Adiamento

Há três semanas, o conselho vem tentando iniciar o processo contra o parlamentar, mas desde então, houveram sucessivos adiamentos. Na semana passada, não havia sala disponível para a reunião. Na anterior, a alegação foi de que a decisão não poderia ser tomada em razão da sessão no plenário.

Polo

O deputado estadual e pré-candidato ao governo, Ratinho Junior (PSD), participou ontem de sabatina com empresários e industriais da região de Maringá (Norte), e destacou o trabalho da sociedade civil organizada. “As regiões Norte e Noroeste do Paraná, podem se transformar em um polo bioquímico com o processamento dos resíduos da cana de açúcar, utilizado nas refinarias para a produção do etanol e da fécula da mandioca. Esses resíduos muitas vezes acabam sendo descartados, poluindo o meio ambiente. Mas com a instalação de biodigestores, esse resíduos acabam sendo destinados para a própria indústria de biodegradáveis de cosméticos”, defendeu.

Nova Zelândia

Já o pré-candidato do PT, o ex-deputado federal Dr Rosinha, prometeu, se eleito, transformar o Parana em uma “Nova Zelândia”. A ideia, segundo ele, é concluir a rede de fibra óptica do Estado e colocar o Paraná no mesmo nível de países referência em telecomunicações.O Paraná vai entrar na era digital. Podemos ter uma integração de primeiro mundo. Será um salto”, garantiu Dr. Rosinha.

Eventos

Indícios de irregularidades levaram o Tribunal de Contas do Estado (TCE) a suspender licitação da prefeitura de Maringá para a locação de estruturas para eventos, no valor máximo de R$ 838,7 mil. O TCE acatou ação da empresa Britto Produções, segundo a qual o edital do pregão restringe a participação de empresas declaradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão da administração pública de forma indevida.