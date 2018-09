Rock de Galpão faz show de lançamento de DVD em Curitiba

Da redação

Nesta sexta-feira (14), a banda gaúcha Rock de Galpão vai lançar em Curitiba o DVD “Rock de Galpão – 10 anos na Estrada” com um show no pequeno auditório do Teatro Positivo, a partir das 20h. Os ingressos estão à venda no site do Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br) ou pelo telefone (41) 3315-0808, a partir de R$ 25.

Os shows do DVD foram captados em Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba e na cidade argentina de San Isidro, em setembro de 2017, e agora formam o documentário que relata a aventura do grupo porto-alegrense. O material conta com as participações especiais de Humberto Gessinger, Hique Gomez, Gilberto Monteiro, Neto Fagundes, Gutcha Ramil, Hossam Ramzy, Rédea Solta, João Lopes, João Triska, Cau Bornes, Franco Luciani e da renomada cantora argentina Valeria Lynch.

Os gaúchos mesclam as sonoridades regionais do sul da América Latina com as mais contemporâneas e universais formas de fazer música. O projeto é conduzido por Tiago Ferraz (voz e guitarra), Rafa Schuler (guitarra e vocais), Guilherme Gul (bateria), “Mestre Kó” (teclados e vocais) e Gustavo Viegas (contrabaixo), além do músico convidado Guilherme Goulart (acordeom).

O espetáculo em Curitiba terá como convidados os músicos paranaenses João Lopes, o ‘Bicho do Paraná’, e de João Triska, que vai apresentar-se ao lado da banda Rock de Galpão interpretando a tradicional canção “As mocinhas da cidade”, além da participação especial do Maestro Hique Gomez (Tangos e Tragédias) e do artista plástico Mai Bavoso.

SERVIÇO

Lançamento do DVD “Rock de Galpão – 10 anos de estrada”

Quando: 14 de setembro, às 20 horas

Quando: Pequeno Auditório do Teatro Positivo

Onde: Teatro Positivo R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido

Ingressos: www.diskingressos.com.br