Rock embala Copa do Mundo no Sheridan's e no Taco

Redação Bem Paraná, com assessoria

Garantindo a animação na Copa do Mundo, o Sheridan's Irish Pub e o Taco El Pancho terão horário especial na quarta-feira (27/6). Para transmitir o jogo do Brasil contra a Sérvia na competição, as casas abrem às 14h, uma hora antes da partida. A entrada é livre até 21h, após R$ 5. Depois das 17h, começam as bandas, que animam o resto da festa. Reanimate toca sucessos nacionais e internacionais dos anos 70, 80 e 90, seguida de Banks que apresenta destaques do rock britânico da década de 80 até os mais atuais.



Um cardápio especial tem pratos e bebidas selecionadas, com destaque à cerveja Sheridan's Lager de 440ml a R$ 11,90, ideal para brindar a partida. Para dividir, a boa pedida é o Guinness Stew, tiras de mignon com molho à base de cerveja Stout acompanhado de broa preta (R$ 59) e os Nachos Azteca Tortilla, com as tortillas de milho da casa apresentadas com chilli com carne, sour cream, guacamole e bacon (R$ 54,90). Pratos individuais como o Arriba Dog (pão de cachorro-quente com maionese, Doritos moído, salsicha, chilli com carne e queijo em tiras - R$ 16,90) também são ideais para curtir durante a partida.



Desde abril as duas casas contam com entrada e atendimento unificado.





Copa do Mundo Brasil X Sérvia no Taco el Pancho e Sheridan's Irish Pub



Data: quarta-feira, 27 de junho

Horário: as casas abrem às 14h, uma hora antes da partida.

Entrada: livre até 21h, após R$ 5



Sheridan's Irish Pub

Endereço: Av. Bispo Dom José, 2315 - Batel, Curitiba - PR

Informações: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br



Taco el Pancho

Endereço: Av. Bispo Dom José, 2295 - Batel, Curitiba - PR

Informações: (41) 3342-1204 | www.tacoelpancho.com.br