Rock embala o feriado no Crossroads 

Da redação

Considerado um dos bares mais rock´n´roll de Curitiba, o Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310) prepara uma programação especial para o prolongado feriado da Independência. De hoje a sábado (08), a partir das 22horas, quatro bandas vão se revezar no palco da casa e prometem um passeio por todas as vertentes do estilo mais democrático do planeta: o Rock. Hoje , Crackerjack e Afoostic estão escalados para abrir a programação com muito blues, country e rock, Além disso, quem é fã do Foo Fighters terá oportunidade de curtir um repertório especial da banda norte-americana com releituras dos curitibanos do Afoostic. Amanhã, a banda Projeto C.O.P.S fazem uma verdadeira celebração aos clássicos do rock, pop, grunge e indie rock com sucessos de bandas como Coldplay, Pearl Jam, Oasis e Strokes. Para encerrar no sábado (08), a banda prata da casa Crackerjack sobe ao palco com set list eclético

A entrada custa R$30,00 revertido em consumação até 0hora, após R$30,00.