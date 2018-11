Rock Fest comemora quatro anos do bar Marduk com sete bandas neste sábado

Redação Bem Paraná

Quem curte o bom e velho Rock Roll conta uma excelente opção para este sábado (20) com a festa de quatro anos do bar Marduk que será realizada no Maluhia, próximo ao Parque Tingui.

Serão sete bandas com estilos diversificados que subirão ao palco entre as 11h e 22h:Relespública, Jack Vermouth, Ovos Presley, Carne de Onça, Old Roosters, João Cascaio e Live Transmission. Além dos shows, haverá expositores de vinis, roupas e tatoos.

“O Marduk é um referência de rock em Curitiba e público merece uma festa com o melhor do rock curitibano para comemorar nosso aniversário”, disse Marcelo Parucker, proprietário do Marduk.

Os ingressos podem ser adquiridos até sexta feira no Marduk, na Alameda Augusto Stellfeld, 635 e depois dessa data só no local do evento a R$ 20,00 + um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Projeto Solyra, que tem o intuito de levar arte com acessibilidade para crianças e adultos com vários tipos de deficiência, da motora à intelectual. O projeto convida artistas de todos os meios a se apresentarem gratuitamente em instituições especializadas, em Curitiba



Serviço

Local da Festa: Rua Alfredo Muraro, 511.

Horário: 11h às 22h – Dia: 20 de outubro (sábado).