Rock in Rio 2019 anuncia primeiras atrações

O Rock in Rio vai oferecer não só uma noite para recordar, mas também histórica. Depois de uma edição sem os tradicionais metaleiros na Cidade do Rock, em 2017, a organização do Rock in Rio traz um presente especial aos fãs e anuncia, para 2019, um dia inteiro dedicado a esse gênero musical.

Será um revival da primeira edição do evento, em 1985, quando as noites com essas bandas de heavy metal levaram até 300 mil pessoas ao evento. Trinta e três anos depois, com o Iron Maiden como headliner, os alemães do Scorpions, os americanos do Megadeth e os brasileiros do Sepultura, o Rock in Rio promete mais uma noite memorável, no dia 4 de outubro.

Além do Palco Mundo, o Rock in Rio anuncia seu primeiro nome do Espaço Favela, uma nova área do festival, a banda Canto Cego, formada na Favela da Maré. Estes anúncios marcam o início da contagem regressiva de um ano para o Rock in Rio 2019, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca.

O Espaço Favela contará ainda com bares, escolhidos por meio de uma parceria com o Sebrae, em uma cenografia deslumbrante que, em dimensões, pode ser considerada maior que o Palco Mundo.

Em breve novos nomes serão anunciados nos canais oficiais do evento, mas pelo ponto de partida, o público pode esperar mais uma edição inesquecível em 2019. Em breve serão também anunciadas as informações sobre a venda antecipada do Rock in Rio Card, que será realizada em novembro ainda desse ano.

MÚSICA

Show acontece hoje no Hermes Bar

Flogging Molly se apresenta hoje em Curitiba

A banda Flogging Molly, uma das mais influentes e respeitadas do gênero Celtic Punk, se apresenta, nesta sexta-feira, em Curitiba (5), amanhã em São Paulo (6) e domingo Rio de Janeiro (7). Shows fazem parte da turnê promocional do novo álbum ‘Life is Good’ na América Latina. O show acontece no Hermes Bar e os ingressos estão à venda a partir de R$150.

Dave King (vocal/guitarra), Bridget Regan (fiddle, tin whistle), Dennis Casey (guitarra), Matt Hensley (acordeom), Nathen Maxwell (baixo), Bob Schmidt (bandolim/banjo) e Mike Alonso (bateria) estão de volta a América Latina, após seis longos anos de bombástica e bem-sucedida apresentação de estreia.

Dono de clássicos como ‘Drunken Lullabies’, ‘Devil’s Dance Floor’, ‘What’s Left of the Flag’, ‘The Seven Deadly Sins’, ‘If I Ever Leave This World Alive’, ‘Float’, ‘Requiem for a Dying Song’, o Flogging Molly conquistou enorme e fiel número de seguidores em todo o mundo com a sua peculiar sonoridade Celtic Punk ou punk rock com raízes irlandesas.

Cinema



‘Venom’ não passa de um entretenimento barato

Grande aposta da Sony para o ano, indo na “contramão” da fase heroica cinematográfica, ‘Venom’ chegou aos cinemas nesta quinta (4). O que poderia ser facilmente uma grande produção, é infelizmente um longa que apesar de ter inúmeras oportunidades para brilhar, acaba se contentando com o simplório para entreter e não emplaca. Apresentando Tom Hardy no papel de Eddie Brock, um jornalista que ao investigar uma suspeita instituição acaba entrando em contato com um forma de vida alienígena; o simbionte, como é chamado, tem o nome de Venom e toma Eddie de hospedeiro para juntos liberarem sua ira.

‘Venom’ é um dos maiores vilões do Homem-Aranha e é conhecido por ser extremamente violento/assustador, características que supostamente seriam destacadas no filme em uma classificação etária para maiores de idade; o que não acontece e acabamos por acompanhar uma aventura bem dizer cômica sem sentido algum a não ser o de apresentar sob qualquer custo o protagonista.

Novidade

Soviet estreia nova festa neste sábado

Os ícones do pop que marcaram gerações tomam conta do Soviet com a estreia da nova festa HeartBeat, nesse sábado (6). A noite destaca tanto versões originais quanto remixes com toques de música eletrônica, para agitar a pista. O club abre às 23h e tem discotecagens dos DJs ADRN, Fefo, Lumo e Pedro Grego. No repertório, entram desde nomes como Madonna, Kylie Minogue e Michael Jackson até Beyoncé e Ariana Grande, entre muitos outros. A nova festa difere da Soviet Pop Club, que acontece nas sextas-feiras e tem uma musicalidade mais abrangente, englobando funk e reggaeton, por exemplo.