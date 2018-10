Rock nacional e internacional no fim de semana do Sheridan's

Redação Bem Paraná com assessoria

O pop rock nacional e internacional agitam o fim de semana do Sheridan's Irish Pub. Nesta sexta-feira (19/10), o projeto Acústico She*Rocks abre a noite com Thai Lopes nos vocais, interpretando No Doubt, Amy Winehouse e Seal, entre outros. Em seguida, Radiophonics toca grandes nomes do rock, de Beatles a Stereophonics. A noite tem ainda Banks, que foca seu repertório em grupos britânicos, como Queen e Oasis. A casa abre às 18h com entrada livre até 20h, após R$ 10.





O sábado (20/10) tem Especial 80's no Sheridan's Irish Pub. Candyman Club começa a festa com seu repertório voltado ao new wave: Blondie, The Cure e Eurythmics, entre outros. Válvula Vapor é voltado ao rock nacional, indo de Titãs a Barão Vermelho. A noite tem ainda Silvermoon, grupo dedicado a ícones do hard e heavy metal, como Kiss e Journey. O pub tem entrada livre das 18h às 20h, após R$ 10.





Sheridan's Irish Pub

BANDAS: She*Rocks, Radiophonics e Banks

DATA: Sexta-feira, 19 de outubro

HORÁRIO: 18h

ENTRADA: livre até 20h, após R$ 10.



DATA: Sábado, 20 de outubro

HORÁRIO: 18h

BANDAS: Candyman Club, Válvula Vapor e Silvermoon

ENTRADA: livre até 20h, após R$ 10.



ENDEREÇO: Rua Bispo Dom José, 2293 - Batel, Curitiba - PR

INFORMAÇÕES: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br