Roda Viva com Bolsonaro tem segunda melhor audiência do ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a entrevista do presidenciável Jair Bolsonaro nesta segunda (30), o Roda Viva alcançou sua segunda maior audiência do ano.

Só não ultrapassou os números do programa que teve o juiz Sergio Moro como convidado, exibido em março. Na ocasião, o horário da TV Cultura conquistou o maior público em 18 anos, desde quando começou a computar a audiência.

Em relação à exibição desta segunda, o semanal da TV Cultura fez 2,3 pontos de média com pico de 2,8 pontos, ocupando o quarto lugar no ranking das emissoras, segundo dados do Ibope na Grande São Paulo.

Durante a apresentação do programa, o âncora Ricardo Lessa anunciou: "Estamos, graças também aos seguidores do deputado, em primeiro lugar mundial no Twitter".

É preciso considerar ainda que a audiência do programa cresce quando a TV Cultura publica a edição do Roda Viva no YouTube. Até as 13h30 desta terça, a publicação na web ultrapassava 700 mil visualizações.