Rodovia dos Tamoios (SP) registra 20 pontos de deslizamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia dos Tamoios registrou 20 pontos de deslizamento entre a noite de quarta (7) e a madrugada desta quinta (8) no trecho de serra que vai do km 69 ao km 80. Segundo a concessionária que administra a rodovia, não há prazo de liberação do trecho afetado.

Enquanto isso, os usuários têm como opção as rodovias Mogi-Bertioga e SP-088 (com acesso no km 55 da Tamoios -de Salesópolis a Mogi das Cruzes, com acesso à Mogi-Bertioga). A rodovia Oswaldo Cruz, que também havia sido interditada por deslizamentos, foi liberada na tarde desta quinta.