Rodovia flagra 20% de motoristas com celular e 30% de excesso de velocidade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um levantamento feito na rodovia Régis Bittencourt flagrou 21% de motoristas utilizando celulares ao volante. Hoje, mexer ou segurar o celular em trânsito são práticas consideradas infrações gravíssimas, que rendem sete pontos na carteira e multa de R$ 293.

Segundo o Detran de São Paulo, o celular só pode ser usado pelo condutor quando o carro estiver estacionado. Ou seja, nem mesmo durante a parada no semáforo vermelho seu uso é permitido.

A análise da conduta de motoristas na Régis foi feita pela concessionária da rodovia, a Artéris, que utilizou de imagens de câmeras nas estradas, pesquisadores dentro de veículos e na beira da estrada e até drones.

A pesquisa observou ainda que 30% dos veículos trafegavam acima do limite de velocidade, que na rodovia é de 110 km/h para veículos leves e de 90 km/h para caminhões.

Esse número aumenta substancialmente quando há alguma obra ou intervenção temporária na via e é indicado um novo limite de velocidade, mais baixo. O percentual de veículos que não respeitam a velocidade máxima em trechos sob obras é de 67% entre os veículos leves e 59% entre os caminhões.

O uso de cinto de segurança também foi negligenciado por 35% dos passageiros que viajam no banco de trás dos veículos. Para os passageiros do banco da frente do carro, esse índice cai para 17%. Além disso, 16% dos motoristas não utilizavam o dispositivo de segurança.