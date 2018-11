Rodrigo Caio deve ser titular do São Paulo contra o Vasco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vai ter novidades para a partida desta quinta-feira (22), no Rio de Janeiro, contra o Vasco. Sem contar com Bruno Alves, que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o técnico André Jardine deve escalar Rodrigo Caio na zaga. O defensor disputava uma vaga com Anderson Martins, que não participou do treino desta terça-feira (20) por causa de amidalite.

Mesmo que Anderson Martins volte a trabalhar na quarta e seja relacionado para o confronto, a preferência de Jardine é por escalar Rodrigo Caio. Nesta temporada, o campeão olímpico de 2016 atuou poucas vezes por causa de uma cirurgia no pé esquerdo. No total, ele disputou 22 partidas e marcou dois gols.

Quem também não participou do treino no campo desta terça foi Diego Souza. Artilheiro do São Paulo com 16 gols nesta temporada, o jogador se recupera de dores no joelho direito e fez o trabalho no Reffis. A expectativa é de que ele tenha condições de integrar o elenco na atividade desta quarta para ser relacionado para o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão.

Na primeira parte do treino desta terça, Jardine deu uma pista de quem pode ser o time titular ao separar o elenco em grupos. Em uma parte do campo estava a provável equipe, que deve contar com: Jean; Bruno Peres, Rodrigo Caio, Arboleda e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Nenê; Helinho, Tréllez (Diego Souza deve ser escalado, caso tenha condições) e Everton.