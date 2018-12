Rodrigo Faro ganha a aprovação de Silvio Santos para interpretá-lo no cinema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Rodrigo Faro poderá viver Silvio Santos no cinema em paz. Os dois se encontraram nessa terça (18) para conversarem sobre a cinebiografia que o dono do SBT vai ganhar. Silvio aproveitou a ocasião para dar a bênção a Faro. A jornalista Sonia Abrão divulgou, em seu Instagram, vídeo com a aprovação.

"Você foi bem escolhido, porque é apresentador de programa de televisão e tem um bom talento artístico. Agradeço a você e parabenizo quem te escolheu para me representar", afirmou Silvio ao lado de Faro.

Silvio Santos bota fé no longa: "Se tiver uma boa narrativa, vai ter uma boa bilheteria. Eu ganho também, pois minha história na TV já é conhecida, mas vai ficar mais solidificada com o filme", disse.

"Fico muito feliz de ouvir isso. As pessoas que fazem parte das nossas vidas merecem ser homenageadas enquanto elas estão aqui, vivas", respondeu Faro, emocionado.

As filmagens começam em janeiro. A história terá como linha central um dos episódios mais marcantes da vida de Silvio: em agosto de 2011, um sequestrador invadiu a sua casa e o manteve refém por sete horas. Algumas semanas antes, sua filha Patricia também havia sido sequestrada.

A direção será de Maurício Eça, que comandou, entre outras produções, "Carrossel - O Filme" e "Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina". Ainda não há data para a estreia.