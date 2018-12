Rodrigo Faro vai interpretar Silvio Santos no cinema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Silvio Santos vai ganhar uma cinebiografia. As filmagens começam em janeiro. O dono do SBT será interpretado por Rodrigo Faro.

A história terá como mote a conversa que Silvio teve, em agosto de 2001, com Fernando Dutra Pinto, que invadiu a sua casa e o manteve refém por sete horas. Pinto também foi o mentor do sequestro de Patrícia Abravanel, filha de Silvio, também em agosto de 2001.

O longa ainda vai passar por todas as fases do comunicador, desde quando trabalhou de camelô nas ruas do Rio, cidade onde nasceu, seu começo no rádio e como se tornou dono de uma emissora de televisão.

A direção ficará por conta de Maurício Eça, que comandou "Carrossel - O Filme" e "Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina".