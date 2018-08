Rodrigo Santoro é escalado para viver membro de gangue em nova série americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rodrigo Santoro, 42, foi escalado para fazer o piloto da nova série da plataforma de streaming Hulu. O drama "Reprisal" terá também com a atriz Abigail Spencer, da série "Timeless", segundo informações da revista The Hollywood Reporter.

A nova produção contará a história de uma mulher, vivida por Spencer, que busca vingança após ser atacada e deixada para morrer. Já Santoro viverá Joel Kelly, um membro da gangue The Banished Brawlers, que fica na mira da protagonista.

Santoro vive há duas temporadas o gângster Hector Escaton em "Westworld". Segundo a publicação, o novo trabalho não impediria seu retorno para a série da HBO. Ele também deve fazer uma participação no filme da Turma da Mônica, "Laços", que será lançado em 2019.

Recentemente, o brasileiro falou sobre os avanços das minorias na indústria do entretenimento e de como sofreu com papeis estereotipados no início da carreira. "No início, eu lia os roteiros e tinha sempre que procurar o Raúl, o Ramírez e o González, sempre aqueles personagens estereotipados, os traficantes de drogas", disse à revista Ela.

"Hollywood teve agora uma revolução fundamental e muito bem-sucedida, por causa do filme 'Pantera Negra', que bateu todos os recordes de bilheteria com protagonistas negros. Eu não me surpreenderia, e aliás, adoraria, se o próximo movimento fosse dos latinos ou dos asiáticos", analisa.