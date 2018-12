Rodrigo Santoro será o Louco no filme 'Turma Da Mônica: Laços'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das inúmeras novidades apresentadas durante o painel da Maurício de Sousa na Comic Con XP nesta sexta-feira (7) foi o papel do ator Rodrigo Santoro no filme "Turma Da Mônica: Laços", o live-action da turminha já conhecida dos gibis.

Essa é a primeira vez que a caracterização do ator foi apresentada para o público, em um clipe exclusivo exibido durante o painel. Ele aparece com uma peruca loira e bagunçada, exatamente como no gibi.

No longa, os personagens da turminha saem em uma aventura em busca do Floquinho, cachorro de Cebolinha que desapareceu. Cada um deles ajuda como sabe, com suas habilidades -Mônica com sua força, Magali com sua magreza, Cascão com a sua habilidade de fugir da água e Cebolinha com a capacidade de deixar qualquer um irritado.

O elenco mirim do filme também esteve no palco e se emocionou com a multidão. A previsão é que "Turma da Mônica: Laços" estreie em 2019, embora não tenha ainda uma data definida.

Outra grande novidade apresentada durante o Painel foi o crossover dos personagens da Turma da Mônica com os super-heróis da Liga da Justiça, como Batman, Mulher Maravilha e Super Homem.

"Quando eu era menino, pequenininho, lendo meus gibis de super-heróis, eu jamais imaginava desenhar personagens tão fortes que pudessem sair juntos em uma aventura com eles [os heróis]", disse Mauricio de Souza sobre a mistura dos universos.