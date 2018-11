Rodrigo Santos, ex-baixista e vocalista do Barão Vermelho, se apresenta no Crossroads neste sábado

Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado (27), a partir das 21h, o Bar Crossroads recebe Rodrigo Santos, ex- baixista e vocalista do Barão Vermelho, com um show especial, interpretando os grandes sucessos do grupo e de Cazuza.

A apresentação faz parte de sua turnê nova, que passa pela região Sul, com shows em Joinville (25/10), Florianópolis (26/10) e Curitiba.

O músico, que integrou o Barão Vermelho por 25 anos, dividiu o palco com grandes nomes da música, como Kid Abelha, Blitz, Leo Jaime e Lobão, e já lançou sete álbuns solo e um DVD – “A Festa do Rock”, que reuniu inúmeros sucessos do rock nacional.

No repertório, canções como “Pro Dia Nascer Feliz”, “Maior Abandonado”, “Bete Balanço”, “Exagerado”, “Malandragem”, “Ideologia”, entre outras, poderão ser conferidas pelo público.

A entrada sai por R$30, revertido em consumação até 00h.

Programação Musical

Na quinta-feira (25), o grupo de The Elder toma conta do palco do Crossroads com um repertório repleto de muito Rock e Metal. A entrada é gratuita.

Já na sexta-feira (26), é a vez de homenagear Foo Fighters e Red Hot Chilli Peppers com as bandas Afoostic e Sulround. A entrada é de R$30, revertida em consumação até 00h.

O Bar Crossroads fica localizado na Av Iguaçu, 2310 - Água Verde. Mais informações pelo telefone (41) 3243-3711, ou acompanhe pelo Facebook @barcrossroads e pelo Instagram @barcrossroads.

