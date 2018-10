Rodrygo concorre a prêmio de melhor jogador jovem do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Rodrygo, do Santos, está entre os concorrentes do prêmio "Troféu Kopa", promovido pela revista "France Football", para o melhor jogador sub-21 do mundo. O atleta de 17 anos é o único brasileiro e o mais novo da lista.

O grande candidato ao título é o francês Kylian Mbappé, campeão do mundo com a França na Rússia.

Além do francês e do brasileiro, a lista dos 10 nomeados tem Houssem Aouar (França/Lyon), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra/Liverpool), Patrick Cutrone (Itália/Milan), Gianluigi Donnarumma (Itália/Milan), Ritsu Doan (Japão/Groningen), Amadou Haidara (Mali/Red Bull Salzburg), Justin Kluivert (Holanda/Roma) e Christian Pulisic (EUA/Borussia Dortmund).

Esta é a primeira vez que a "France Football" promove o prêmio, e o grande vencedor será conhecido no dia 3 de dezembro.