Rodrygo reforça ataque do Santos em jogo contra a Chapecoense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quebrar a cabeça com uma série de desfalques, o técnico Cuca teve uma boa notícia para o duelo desta segunda-feira (12), às 20h, contra a Chapecoense, no Pacaembu, no fechamento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rodrygo, ameaçado de ficar fora do jogo por causa de uma gripe, participou do treino e está confirmado no ataque da equipe santista.

Com 46 pontos, Cuca considera fundamental a vitória para cumprir sua meta no Brasileiro: garantir o time na Libertadores do ano que vem. Para isso, precisa ficar entre os seis primeiros colocados. O Santos ocupa atualmente a oitava posição.

Se vencer a Chapecoense, o Santos irá a 49 pontos, ficando dois pontos à frente do Atlético-MG e três à frente do Atlético-PR, seus principais concorrentes.

"As seis partidas que restam pelo Brasileiro serão seis finais", afirmou Cuca. De acordo com suas projeções, se o time conquistar 11 dos 18 pontos em disputa, deve terminar a competição na fase classificatória para o torneio continental.

A presença de Rodrygo vem minimizar os desfalques. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo estão machucados, enquanto Gabriel e Diego Pituca ficam fora do duelo por suspensão.

"É um jogo atípico para nós. É a primeira vez que temos tantas baixas ao mesmo tempo", completou. Na defesa, Alison deve atuar improvisado ao lado de Gustavo Henrique. Assim, Guilherme Nunes deve ser o volante.

No restante das posições, não devem existir surpresas. Daniel Guedes, Bryan Ruiz e Eduardo Sasha provavelmente entrarão nas vagas de Victor Ferraz, Diego Pituca e Gabriel.

SANTOS

Vanderlei; Daniel Guedes, Yuri, Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Bryan Ruiz, Carlos Sánchez; Rodrygo, Eduardo Sasha, Derlis González. T.: Cuca

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno, Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros, Doffo; Wellington Paulista, Leandro Pereira. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Rafael Traci (PR)