Roger diz ver Dudu recuperado de frustração por não ir à China

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na véspera do clássico contra o Santos na retomada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Roger Machado, teve que responder a muitas perguntas sobre Dudu.

O camisa 7 não escondeu sua frustração por não ter sido negociado com o Shandong Luneng, da China, e chegou a fazer uma postagem que colocava em dúvida sua felicidade no clube alviverde. Para o treinador, esse momento passou e o atleta se empenhará como sempre dentro de campo.

"Ele vai dar o seu 110%, como deu até agora. Assim como houve outros momentos iguais a esse, e ele permaneceu focado, conquistando vitórias e títulos importantes. Não é à toa que das arquibancadas gritam 'Dudu guerreiro'. O torcedor pode ficar tranquilo, porque a partir do momento em que o atleta entra em campo, nada mais importa. A única coisa é representar bem seu clube", disse Roger.

A diretoria do Palmeiras recusou várias propostas por Dudu, a última de € 15 milhões (R$ 67 milhões), por entender que não havia uma peça de reposição à altura disponível no mercado e por ter traçado, no início do ano, um planejamento com o jogador para que ele ficasse até o final de 2018. Após assédio chinês em janeiro, ele teve o contrato renovado em março, com aumento salarial.

"Sempre costumo passar meu ponto de vista em dois aspectos, como treinador e como ex-atleta. Essas coisas mexem com a cabeça da gente, mas à medida que passa e há uma decisão pela permanência, o atleta fica 100% voltado ao trabalho. Não há muito espaço para que o jogador fique muito tempo decepcionado por algo que não aconteceu", afirmou o treinador.

"Não vi a postagem que ele fez, mas obviamente me comentaram. O que tenho visto no dia a dia é um Dudu muito sorridente, à vontade,e e confesso que, pela proximidade do ocorrido, foi muito mais rápido do que achei que fosse acontecer", completou.

Dudu está fora do jogo contra o Santos nesta quinta-feira (19), às 20h, no Pacaembu, por suspensão —ele foi expulso na última rodada, contra o Flamengo. O reencontro com a torcida alviverde deve acontecer no domingo (22), diante do Atlético-MG, no Allianz Parque,

"O Dudu gosta muito do Palmeiras, construiu uma história bonita aqui dentro, e esses eventos de forma alguma vêm para diminuir a relação do atleta com o clube. Eles vêm para fortalecer esses laços de amor e respeito", concluiu Roger.