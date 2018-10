Roger Waters exibe #EleNão no telão e é vaiado e xingado em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roger Waters, ex-líder do Pink Floyd, foi vaiado e xingado pela maioria do público no Allianz Parque, nesta terça (9), em São Paulo.

Tudo aconteceu por volta das 23h30, quando, no telão, apareceu no telão #EleNão. Antes disso, o telão já havia exibido diversas palavras de ordem contra fascismo e governo autoritário.

Em certo momento, o Brasil foi colocado como um dos países sob ameaça de fascismo --foi o primeiro momento da vaia.

Ao terminar a canção, Waters começou a ser xingado de "lixo" e "filho da puta" e ouviu "vai tomar no cu".

No palco, visivelmente constrangido, ficou 5 minutos em saber o que fazer. O ex-líder do Pink Floyd engatou, então, um discurso dizendo que não é possível um político que apoia um regime militar.

As vaias e xingamentos redobraram.

Parecendo recuar, Roger Waters chegou a dizer que não sabe exatamente o que acontece no país.

Ele começou a apresentar a banda e engatou uma nova canção: "Mother", um libelo antiguerra. Entretanto nos primeiros segundos, #Elenão apareceu no telão. Os xingamentos triplicaram.

Mas a música se sobrepôs à gritaria.

Logo após o show, fãs comentavam: "Estava tão bom até ele falar de política".

"Babaca", respondia o outro.

O lado político, com discursos e atuações, tem dado o tom da carreira de Roger Waters nas últimas décadas.