Roger Waters mantém mensagens políticas em novo show em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um intervalo durante show em São Paulo nesta quarta (10), Roger Waters voltou a levantar o ânimo do público com mensagens políticas. Ao cantar "The Wall", ele foi acompanhado por crianças vestidas com camiseta onde se lia "resist", ou resista.

Após a canção, começaram os coros contra o presidenciável Jair Bolsonaro. Parte do publico cantava "ele não" em coro. Waters saiu do palco e no telão foram exibidas diversas mensagens pedindo resistência. "Resista a Mark Zuckerberg", "Resista ao lixo despejado nos oceanos", " resista ao neofascismo".

Entre as diversas frases, foi exibida a mesma lista de nomes de políticos do show realizado na terça (9). Porém no lugar onde antes estava o nome de Jair Bolsonaro apareceu uma tarja em que estava escrito "posição politica censurada". A tarja sumiu por um segundo, e debaixo dela estava o nome de Jair Bolsonaro.

O coro do "ele não" voltou com força. Em resposta, logo depois, um grupo na pista começou a responder com outro protesto: "Hey, Lula, vai tomar no cu".