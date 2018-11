Roger Waters, um dos pilares do Pink Floyd, traz sua turnê 'Us + Them' para Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Roger Waters está no Brasil com sua nova turnê, “Roger Waters - Us + Them”, que combina clássicos do Pink Floyd e novas canções de seu trabalho solo. Com realização da TIME FOR FUN e apresentação pelo Cartão Elo, o astro britânico faz uma escala em Curitiba no próximo dia 27 de outubro para única apresentação no Estádio Couto Pereira (R:Ubaldino do Amaral,37) às 21h30. Antes da capital paranaense ele já passou por São Paulo e Brasília, se apresenta ainda em Salvador (17.10), Belo Horizonte (21.10), Rio de Janeiro (24.10), e depois segue para Porto Alegre (30.10), onde encerra as apresentações em solo nacional. Heineken é a cerveja oficial dos shows de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

A turnê apresenta os destaques do trabalho inovador de Waters com músicas dos melhores álbuns do Pink Floyd. Entre elas: Wish You Were Here, The Wall, Animals e Dark Side of The Moon. Músicas do seu mais recente álbum aclamado pela crítica, “Is This the Life We Really Want?”, também farão parte dos shows.

"Os shows são uma mistura de coisas da minha longa carreira. Coisas dos meus anos com o Pink Floyd e também algumas coisas novas. Provavelmente, 80% serão de materiais antigos e 20% de materiais novos, mas tudo será conectado por um tema geral. Será um show legal, eu prometo! Será espetacular como todos os meus shows foram", afirma o brilhante músico.

As lendárias apresentações ao vivo de Roger Waters são conhecidas como experiências sensoriais imersivas, com produção audiovisual de alta qualidade e um som de tirar o fôlego. Este novo passeio pelo Brasil promete não ser uma exceção. Após meses de planejamento meticuloso e técnicas visionárias, ele irá inspirar multidões com sua entrega poderosa para impressionar o público com uma verdadeira jornada musical.

A turnê Roger Waters - Us + Them marca o retorno do artista para o Brasil desde 2012, quando esteve no país com a turnê The Wall Live (2010-2013), que foi vista por mais de 4 milhões de fãs ao redor do mundo, em 219 shows. E até hoje é a maior turnê de um artista solo na história.

Os ingressos estão disponíveis apenas para a PISTA PREMIUM ELO - R$360,00 (meia-entrada) e R$720,00 (inteira). Os demais setores estão esgotados - ARQUIBANCADA, PISTA, CADEIRA SOCIAL e CADEIRA PRO TORK. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE). Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Online: www.ticketsforfun.com.br e na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência) – Livraria Cultura/Shopping Curitiba (R: Brigadeiro Franco,2300, piso 2- lj306, Centro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos, das 12h às 20h e feriados, das 14h às 18h), através do www.ticketsforfun.com.br e nos pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv .

SERVIÇO:

Cerveja Oficial: Heineken

Data: 27 de outubro de 2018 (Sábado)

Abertura dos Portões: 17h

Apresentação: 21h30

Local: Estádio Couto Pereira (R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória)

Capacidade: 41.480 pessoas

Ingressos: de R$ 110 a R$ 720

Classificação etária: De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

Ingressos

Setor

Arquibancada

½ entrada = esgotado/Inteira = esgotado

Pista = Esgotado



Cadeira Social = Esgotado



Cadeira Pro Tork = Esgotado



Pista Premium Elo = ½ entrada - R$ 360,00/Inteira - R$ 720,00

- Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

- Os clientes cartão Elo podem parcelar os ingressos em até 3x.

- Clientes dos demais cartões podem parcelar os ingressos em até 2x.

- Será possível comprar até 6 ingressos por CPF

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Livraria Cultura/Shopping Curitiba (R: Brigadeiro Franco,2300, piso 2- lj306, Centro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos, das 12h às 20h e feriados, das 14h às 18h)

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket - taxas de conveniência e de entrega.

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet: Cartões de crédito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda:

Dinheiro; Cartões de Credito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard;

Cartões de Débito Elo, Visa Electron, MasterCard débito e Hipercard.

Vale Cultura